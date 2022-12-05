Japonya Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Maç öncesi istatistikler

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Japonya Hırvatistan maçı son 16 turu kapsamında iki takımın da çetin bir mücadele göstereceği karşılaşma olacak. Bu karşılaşmadan galibiyet almaları halinde çeyrek finale çıkacak olan takım, yarı final yolunda mücadelesini sürdürecek. Peki, Japonya Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

JAPONYA HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Japonya, Hırvatistan ile karşılaşacak. 5 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

JAPONYA

Almanya ve İspanya'yı 1-0 geriden gelip 2-1 yenen Japonya, Kosta Rika'ya ise 1-0 yenilmişti. E Grubu'nu 6 puanla, İspanya'nın önünde lider bitirip Son 16 vizesi aldılar. Almanya kupa dışında kaldı.

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As stoper Itakura Ko sarı kart cezalısı. Itakura'nun yerine Tomiyasu Takehiro forma giyecek.

Tomiyasu, Arsenal'den milli takım kampına gelirken hafif bir sakatlığı vardı ve grup maçlarında sadece 70 dakika süre alabilmişti...

Kubo Takefusa hastalığı nedeniyle son antrenmanlara çıkamadı; durumu belirsiz. Japonya iki büyük takıma karşı çok önemli geri dönüşler yaparken Kubo sahada değildi...

TD Moriyasu Hajime; "Uzun yıllar boyunca organize olma konusunda ustaydık ancak son 3-4 yılda elimizdeki yetenekli oyuncu sayısı da arttı ve bu da bize kritik maçlarda kritik galibiyetler getirdi..." dedi.

Japonya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosundaki 26 oyuncunun 11'i, Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyiyor.

HIRVATİSTAN

Fas ve Belçika'yla golsüz berabere kalıp Kanada'yı 4-1 yenerek 5 puan toplayan Hırvatistan, Fas'ın arkasında kalmış ve F Grubu'nda ikinci olarak adını Son 16 turuna yazdırmıştı.

Hırvatistan belki 3 maçın 2'sinde gol atamadı ama Dominik Livakovic ve önündeki "Dejan Lovren & Josko Gvardiol" stoper ikilisi 3 maçın 2'sinde gol yemedi diye de düşünülebilir. Gvardiol'un Belçika maçı performansı kusursuza yakındı.

Marcelo Brozovic'in derinde kaldığı, Luka Modric ile Mateo Kovacic'in oyunun iki yönünü oynadığı orta saha aynen devam edecek.

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Sağ açıkta Andrej Kramaric, tersinde Ivan Perisic, hücum merkezinde Marko Livaja forma giyecek.

TD Zlatko Dalic; "Japonya, daha önce bu kupada şampiyon olmuş iki takımı yenmeyi başardı. Oyuncularıma sürekli, onları küçük görmememiz gerektiğini hatırlatıyorum..." dedi.