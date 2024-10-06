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Japonya Grand Prix'sini Francesco Bagnaia kazandı, 4 yarış kala farkı 10'a düşürdü

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#Motor Sporları#Francesco Bagnaia#Jorge Martin
Japonya Grand Prixsini Francesco Bagnaia kazandı, 4 yarış kala farkı 10a düşürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 13:01

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Japonya Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, birinci oldu.

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Japonya Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 16. mücadelesi, Japonya'da Mobility Resort Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

FARK 10 PUANA DÜŞTÜ

Yarışı kazanan İtalyan pilot Bagnaia, dünya şampiyonasının bitimine 4 yarış kala pilotlar klasmanı lideri Jorge Martin ile arasındaki farkı 10 puana düşürdü.

Pilotlar klasmanında zirvede yer alan Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Jorge Martin, liderin 1.189 saniye gerisinde ikinci, Gresini takımının İspanyol motosikletçisi Marc Marquez ise liderin 3.822 saniye gerisinde üçüncü sırada bitirdi.

Sezonun 17. yarışı Avustralya Grand Prix'si 20 Ekim'de düzenlenecek.

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Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 392 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 382

3. Enea Bastianini (İtalya): 313

4. Marc Marquez (İspanya): 311

5. Brad Binder (Güney Afrika): 183

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#Motor Sporları#Francesco Bagnaia#Jorge Martin

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