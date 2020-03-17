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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 14:02,Son Güncelleme:/

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın corona virüsü testi pozitif çıktı

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Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın corona virüsü testi pozitif çıktı
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Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, virüsün bazı semptomlarını göstermesinin ardından teste alınan Tashima'nın sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Kozo Tashima, Japonya Futbol Federasyonunda başkanlık görevinin yanı sıra Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı ve FIFA yönetim kurulu üyeliği de yapıyor.

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashimanın corona virüsü testi pozitif çıktı

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