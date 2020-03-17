Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın corona virüsü testi pozitif çıktı
Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, virüsün bazı semptomlarını göstermesinin ardından teste alınan Tashima'nın sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Kozo Tashima, Japonya Futbol Federasyonunda başkanlık görevinin yanı sıra Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı ve FIFA yönetim kurulu üyeliği de yapıyor.
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