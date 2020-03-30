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Futbol
Haber Giriş: 30.03.2020 - 19:41,Son Güncelleme:/

Japonya 1. Lig'de ilk corona virüs vakası

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Japonya 1. Lig'de ilk corona virüs vakası
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Japonya 1. Lig ekiplerinden Vissel Kobe'de forma giyen Gotoku Sakai, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yüksek ateş ve koku kaybı şikayetleri bulunan 29 yaşındaki oyuncunun corona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

İspanyol futbolcu Andres Iniesta'nın da forma giydiği kulüpte başka hiçbir oyuncunun koronavirüs belirtisi göstermediği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakai, takım arkadaşlarından ve ailesinden özür dileyerek, "Kalabalık ortamlardan kaçındım ve ellerimi sürekli yıkadım. Umarım bu virüsü başkalarına geçirmemişimdir." ifadelerini kullandı.

Sakai, Japonya 1. Lig'de koronavirüs tespit edilen ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol karşılaşmaları ertelenmiş, 1, 2 ve 3. liglerde de küme düşme kaldırılmıştı.

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