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Japon forvet Miura, 57 yaşında transfer yaptı! 16. takımı...

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#Kazuyoshi Miura#Atletico Suzuka#Futbol
Japon forvet Miura, 57 yaşında transfer yaptı 16. takımı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 17:50

Japonya 4. Lig ekiplerinden Atletico Suzuka, 57 yaşındaki Japon santrfor Kazuyoshi Miura’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Kariyerine 1986'da başlayan ve 39 sezondur profesyonel futbol oynayan 57 yaşındaki Japon forvet Kazuyoshi Miura, Japonya 4. Lig ekiplerinden Atletico Suzuka ile sözleşme imzaladı.

Atletico Suzuka, Miura’nun forma giydiği 16. takım oldu.

Japonya milli takımıyla, 89 maçta forma giyen Miura, 55 kez gol sevinci yaşarken, 1992 senesinde Asya Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.

Kariyerinde, 298’i Yokohama FC, 187’si Verdy Kawasaki, 125’i Vissel Kobe, 49’u Kyoto P. Sanga, 21’i Genoa ve 18’i Suzuka PG olmak üzere 700’ün üzerinde müsabakaya çıkan Miura, 193 gol atarken, 5 de asist katkısı yaptı.

Japon forvet Miura, 57 yaşında transfer yaptı 16. takımı...

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#Kazuyoshi Miura#Atletico Suzuka#Futbol

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