Japhet Tanganga kimdir? İşte Japhet Tanganga'nin kariyeri ve biyografisi

İlk sırada stoper takviyesi yer alıyor. Zira Luyindama performansı ile sınıfta kalmış durumda. Nitekim Tottenham’ın genç oyuncusu Japhet Tanganga için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapıldı. İşte, Japhet Tanganga'nın kariyeri ve biyografisi...

Kongo asıllı İngiliz stoper, 31 Mart 1999'da Londra'da dünyaya geldi. Futbola Tottenham'da başlayan ve alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2020 yılında A takım kadrosuna dahil edilen Tanganga, stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebiliyor.

Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Tottenham formasıyla toplam 102 maçı bulunan Tanganga, A Milli Takım formasını ise hiç giymedi.

İngiltere U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında şans bulan 1.84 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.