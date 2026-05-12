Jan Vesely'den emeklilik kararı!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 16:17

Uzun yıllar Fenerbahçe'de de forma giyen Çek basketbolcu Jan Vesely, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

Kariyerinde Fenerbahçe Beko formasını da giyen Avrupa basketbolunun en önemli oyuncularından Jan Vesely, sezon sonunda kariyerini noktalayacağını duyurdu.

36 yaşındaki Çek oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Unutulmaz yılların ardından, basketbol yolculuğumun bu bölümünü kapatma vakti geldi. Belgrad'dan İstanbul'a ve Barselona'ya kadar sayısız mücadele, olağanüstü takım arkadaşları, antrenörler, en sadık taraftarlar, birçok galibiyet ve ağır mağlubiyetler, bir duygu fırtınası ve benimle sonsuza dek kalacak bir anı koleksiyonuyla onurlandırıldım." ifadelerini kullandı.

8 YIL FENERBAHÇE FORMASI TERLETTİ

NBA'de Washington Wizards ve Denver Nuggets formalarını giyen Vesely, 2014-22 arasındaki Fenerbahçe Beko kariyerinde, 2017 yılında Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşarken, 2018-19 sezonunda da EuroLeague'in MVP'si seçildi.

Çek pivot, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında EuroLeague'in en iyi 5'inde yer aldı.

Kariyerinde 414 Avrupa ligi maçına çıkan Vesely, 1701 isabetli iki sayılık atışla organizasyon tarihinde bu alanda zirvede bulunuyor.

