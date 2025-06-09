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Jan Oblak'ın kardeşi basketbolcu Teja Oblak Galatasaray'da!

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#Galatasaray Çağdaş Faktoring#Jan Oblak#Teja Oblak
Jan Oblakın kardeşi basketbolcu Teja Oblak Galatasarayda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 19:20

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Atletico Madrid'in başarılı file bekçisi Jan Oblak'ın kardeşi Teja Oblak'ı renklerine bağladı.

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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Sloven oyun kurucu Teja Oblak'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2025/26 sezonu kadro yapılanmasına tecrübeli Sloven oyun kurucu Teja Oblak ile 2025/26 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzalayarak devam etti. 2024/25 sezonu Çekya Ligi Şampiyonu ve final serisinin MVP’si seçilen yeni transferimiz Teja Oblak’a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." denildi.

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#Galatasaray Çağdaş Faktoring#Jan Oblak#Teja Oblak

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