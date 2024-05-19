Jan-Niklas Beste'nin menajeri, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi! Beşiktaş ile adı anılıyordu...

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Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunu geride bırakmaya kısa bir süre kala transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini geçiren ve gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, kanat transferi için gündemine Heidenheim forması giyen Jan-Niklas Beste'yi almıştı.

Alman futbolcunun transferinde önemli mesafe kat eden siyah - beyazlılar 25 yaşındaki futbolcuyu reklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Jan-Niklas Beste'nin temsilcisi, transfer görüşmelerini sürdürmek amacıyla İstanbul'a geldi.

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İstanbul'da gerçekleştirilecek olan görüşmelerin ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Bu sezon Heidenheim formasıyla 32 resmi maçta boy gösteren Jan-Niklas Beste, 8 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.

Jan-Niklas Beste'nin Heidenheim ile bulunan sözleşmesi, 30 Haziran 2025'te sona erecek. Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.