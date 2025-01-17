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Jan Boterberg kimdir, nereli? Hakem Jan Boterberg kariyer ve biyografi bilgileri

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Jan Boterberg kimdir, nereli Hakem Jan Boterberg kariyer ve biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 12:08

Jan Boterberg kimdir sorusu, VAR hakemi olarak atanmasının ardından futbolseverler ve spor camiası tarafından merak ediliyor. Belçikalı hakem Jan Boterberg, ulusal ve uluslararası arenada görev almış, futbol maçlarında hakemlik yaparak kendini tanıtmıştır. Peki, Jan Boterberg kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Jan Boterberg, Belçikalı bir hakem olup, futbol maçlarında ulusal ve uluslararası düzeyde görev almış önemli bir isimdir. Kariyerine Belçika futbolunda hakem olarak başlamış ve zamanla FIFA hakemi olarak tanınan Boterberg, birçok üst düzey maçta yer almıştır. Peki, Jan Boterberg kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

JAN BOTERBERG KİMDİR?

Jan Boterberg, Belçika doğumlu bir futbol hakemidir. Hakemlik kariyerine genç yaşlarda başlamış ve hızla Belçika'nın üst düzey futbol organizasyonlarında görev almaya başlamıştır. Boterberg, özellikle Belçika Pro League ve uluslararası turnuvalarda gösterdiği performansla tanınmaktadır. Hakemlik kariyerinde profesyonel bir yaklaşım sergileyerek, disiplinli yönetimiyle dikkat çekmiştir.

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JAN BOTERBERG KARİYERİ

Jan Boterberg'in hakemlik kariyeri, Belçika'da başladığı yerel maçlardan, uluslararası arenaya kadar uzanmıştır. FIFA hakemi olarak uluslararası maçlarda görev yapmış ve Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvalarından olan UEFA organizasyonlarında yer almıştır. Hem kulüp takımları arasında hem de milli takımlar düzeyinde yönettiği maçlar, futbol dünyasında geniş bir yankı uyandırmıştır.

Ayrıca Belçika Ligi'nde (Pro League) ve uluslararası futbol organizasyonlarında uzun yıllar görev yaparak deneyim kazanmıştır.

GALATASARAY TOTTENHAM MAÇINDA DA GÖREV ALMIŞTI

Galatasaray'ın geçtiğimiz dönem UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçta Belçikalı hakem Jan Boterberg, AVAR hakemi olarak görev almıştı.

 

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