James Rodriguez resmen Olympiakos'ta!

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Geçen sezonun başında Everton'dan Katar ekibi Al-Rayyan'a 8 milyon euro karşılığında transfer olan ve bugün sabah saatlerinde kulübüyle sözleşmesini fesheden James Rodriguez, Avrupa'ya geri döndü.

Yunanistan devi Olympiakos, Kolombiyalı futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada sözleşme süresiyle ilgili bilgi verilmedi.

GALATASARAY İDDİASI VARDI

Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in ismi, transfer döneminin son gününde Galatasaray ile anılmış ancak Sarı-kırmızılı kulüp son gün sürprizi olarak Juan Mata ve Yusuf Demir'i kadrosuna katmıştı.