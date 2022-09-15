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James Rodriguez resmen Olympiakos'ta!

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#Transfer#James Rodriguez#Olympiakos
James Rodriguez resmen Olympiakosta
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 20:18

Transfer döneminin son gününde ismi Galatasaray ile de anılan James Rodriguez, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

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Geçen sezonun başında Everton'dan Katar ekibi Al-Rayyan'a 8 milyon euro karşılığında transfer olan ve bugün sabah saatlerinde kulübüyle sözleşmesini fesheden James Rodriguez, Avrupa'ya geri döndü.

Yunanistan devi Olympiakos, Kolombiyalı futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada sözleşme süresiyle ilgili bilgi verilmedi.

GALATASARAY İDDİASI VARDI

Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in ismi, transfer döneminin son gününde Galatasaray ile anılmış ancak Sarı-kırmızılı kulüp son gün sürprizi olarak Juan Mata ve Yusuf Demir'i kadrosuna katmıştı.

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#Transfer#James Rodriguez#Olympiakos

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