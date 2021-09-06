James Rodriguez kimdir, hangi takımlarda oynadı?

James David Rodríguez Rubio, 22 Temmuz 1991 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. Premier Lig ekiplerinden Everton ve Kolombiya millî takımında forma giymektedir. 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya millî takımında yıldızlaşarak o yaz Real Madrid'e transferi gerçekleşmiştir. 22 Temmuz 2014 günü İspanyol ekibi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni kulübünde 10 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştır. Transferin bedeli tam olarak açıklanmasa da 80.000.000 € civarında olduğu tahmin edilmektedir. İlk maçını Real Madrid-Sevilla UEFA Süper Kupası finalinde oynamıştır. İlk golünü Real Madrid-Atletico Madrid 2014 Supercopa de España ilk maçının 81. dakikasında atmış ve takımını 1-0 öne geçirmiştir, 88. dakikada Raúl García'nın attığı golle maç 1-1 bitmiştir.

7 Eylül 2020 tarihinde İngiltere Premier Lig takımı Everton, Real Madrid'in Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez'i transfer etti.

JAMES RODRİGUEZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?