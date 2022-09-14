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James Rodriguez Avrupa'ya geri dönüyor! Galatasaray ile ismi anılmıştı...

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#James Rodriguez#Transfer#Olympiakos
James Rodriguez Avrupaya geri dönüyor Galatasaray ile ismi anılmıştı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 13:44

Transfer döneminin son gününde ismi Galatasaray ile de anılan James Rodriguez, Avrupa'ya geri dönüyor.

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Geçen sezonun başında Everton'dan Katar ekibi Al-Rayyan'a 8 milyon euro karşılığında transfer olan James Rodriguez, Avrupa'ya geri dönüyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre James Rodriguez, Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Yunanistan ekibi, Al-Rayyan ile kiralık transfer konusunda anlaştı. Kısa süre içerisinde Yunanistan'a gidecek olan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

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James Rodriguez'in Real Madrid'den takım arkadaşı Marcelo da Olympiakos ile sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY İDDİASI VARDI

Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in ismi, transfer döneminin son gününde Galatasaray ile anılmış ancak Sarı-kırmızılı kulüp son gün sürprizi olarak Juan Mata ve Yusuf Demir'i kadrosuna katmıştı.

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#James Rodriguez#Transfer#Olympiakos

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