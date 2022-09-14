James Rodriguez Avrupa'ya geri dönüyor! Galatasaray ile ismi anılmıştı...

Haberin Devamı

Geçen sezonun başında Everton'dan Katar ekibi Al-Rayyan'a 8 milyon euro karşılığında transfer olan James Rodriguez, Avrupa'ya geri dönüyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre James Rodriguez, Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Yunanistan ekibi, Al-Rayyan ile kiralık transfer konusunda anlaştı. Kısa süre içerisinde Yunanistan'a gidecek olan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

James Rodriguez'in Real Madrid'den takım arkadaşı Marcelo da Olympiakos ile sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY İDDİASI VARDI

Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in ismi, transfer döneminin son gününde Galatasaray ile anılmış ancak Sarı-kırmızılı kulüp son gün sürprizi olarak Juan Mata ve Yusuf Demir'i kadrosuna katmıştı.