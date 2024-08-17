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James Milner, Premier Lig rekoru kırdı! 23 sezon...

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#İngiltere Premier Lig#James Milner#Brighton
James Milner, Premier Lig rekoru kırdı 23 sezon...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 21:48

Premier Lig'de Brighton & Hove Albion forması giyen James Milner, ligde 23 sezonda maça çıkarak bu alanda zirveye yerleşti.

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İngiliz futbolcu James Milner, yeni sezonun ilk maçında rekor kırdı.

Premier Lig'de Brighton forması giyen James Milner, sezonun ilk maçında takımının Everton ile oynadığı mücadeleye 11'de başladı.

Temmuz 2023'te Liverpool'dan Brighton'a transfer olan Milner, takımıyla ikinci sezonunu yaşarken Premier Lig'de üst üste 23. sezonda maça çıktı. Milner, Premier Lig'de 23 farklı sezonda forma giyerek bu alanda zirveye yerleşti.

İngiliz futbolcu, 22 sezonda mücadele eden Ryan Giggs'i de geride bırakmış oldu.

Profesyonel kariyerine Leeds United kulübünde başlayan James Milner, Premier Lig'de Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool'da top koşturdu.

38 yaşındaki orta saha ligde 635 maça çıkarken, 55 gol, 87 asistlik performans sergiledi.

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#İngiltere Premier Lig#James Milner#Brighton

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