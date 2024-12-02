James Harden 39 sayı attı, eski günleri hatırlattı

Haberin Devamı

Sakatlığını atlatan ve parkelere geri dönen Sloven yıldız Luka Doncic, takımının galibiyetine öncülük etti ve sakatlığını tamamen kurtulduğunu gösterdi. Doncic, Dallas Mavericks’in Portland Trail Blazers’ı 137-131 mağlup ettiği maçta 36 sayı 13 asist 7 ribaund ile oynadı.

Batı Konferansı’nda iki formda takımın maçında Houston Rockets evinde Oklahoma City Thunder’ı 119-116 ile geçerken Alperen Şengün iyi formunu devam ettirdi. 20 sayı 14 ribaund 9 asist ile oynayan yıldız oyuncuya Rockets oyun kurucusu Fred VanVleet 38 sayı ile eşlik etti. Houston bu skorla beraber Batı Konferansı’nda ikinciliğe yükselirken lider Thunder’a baskısını hissettirmeye devam etti.

Bu sezon istikrarsız bir form gösteren Los Angeles Lakers deplasmanda Utah Jazz engelini sadece 1 sayı farkla 105-104 ile aştı. Lakers’da MVP adayı iki oyuncu LeBron James ve Anthony Davis skor yükünü çekti. 12.galibiyetini alan mor-sarılı takımda James 27 sayı 14 asist; Davis 33 sayı 11 ribaund ile oynadı.

Haberin Devamı

HARDEN ESKİ GÜNLERİ HATIRLATTI

Bir diğer Batı Konferans karşılaşmasında Los Angeles Clippers, Jokic’li Denver Nuggets karşısında galip gelmesini bildi. ABD’li süperstar James Harden eski günlerinden enstantaneler sundu ve 39 sayı 11 asist 9 ribaund ile triple-double’ı kılpayı kaçırdı. Nuggets’ta son normal sezonun MVP’si Jokic’in triple-double performansı galibiyete yeterli olmadı. Bu sonuçla Nuggets 10 galibiyette kalırken Clippers 13 galibiyete yükseldi.

CELTICS KAYBETTİ

Son şampiyon Boston Celtics sezona sükseli bir giriş yapan Cleveland Cavaliers’a konuk oldu. Cavaliers maçı 115-111 kazanırken Donovan Mitchell 35 sayı ile oynadı. Celtics’te Jayson Tatum ve Kristaps Porzingis’in etkili oyunu galibiyet için yeterli olmadı. Celtics, 16 galibiyette kalırken Cavaliers 18 galibiyet ile Doğu liderliğini perçinledi.

SAN ANTONI ZOR DA OLSA KAZANDI

Fransız yıldız Victor Wenbanyama’nın formasını giydiği San Antonio Spurs, Sacramento Kings deplasmanında zor da olsa kazanmasını bildi. Wembanyama form grafiğini yükseltmeye devam etti ve Domantas Sabonis karşısında 34 sayı 14 ribaund 11 asist ile oynadı. Spurs koçu Gregg Popovich, devam eden sağlık sorunları nedeniyle Spurs’un başındaki yeni alamadı.

Haberin Devamı

NEW YORK KNICKS RAHAT GEÇTİ

New York Knicks evinde ağırladığı New Orleans Pelicans engelini rahat geçti. 118-85 gibi farklı bir skorla kazanan Knicks’te Mikal Bridges 31 sayı ile oynadı. Knicks 12 galibiyete yükselirken Pelicans 4 galibiyette kaldı.

JAREN JACKSON'DAN 25 SAYI

Indiana Pacers deplasmanda Memphis Grizzlies’e konuk oldu. Grizzlies karşılaşmayı 136-121 kazanırken Jaren Jackson Jr. 25 sayı, Ja Morant 19 sayı ile oynadı. Grizzlies 14 galibiyete çıktı ve Batı Konferansı’nda 3.sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Pacers ise 9 galibiyette kaldı ve Doğu Konferansı’nda 3.sırada kaldı.

NBA’ de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Oklahoma City Thunder 116-119 Houston Rockets

Indiana Pacers 121-136 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 100-92 Brooklyn Nets

Miami Heat 116-119 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 85-118 New York Knicks

Boston Celtics 111-115 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers 105-104 Utah Jazz

San Antonio Spurs 127-125 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 137-131 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 122-126 Los Angeles Clippers