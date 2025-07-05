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Jamal Musiala'dan korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Bayern Münih#PSG
Jamal Musialadan korkutan sakatlık Futbolcular gözyaşlarını tutamadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 20:17

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransız devi PSG ile karşılaşan Bayern Münih'te Jamal Musiala, ciddi bir sakatlık geçirdi.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında PSG ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken, Alman devinde Jamal Musiala, ciddi bir sakatlık geçirdi.

İlk yarının son bölümünde Gianliugi Donnarumma ile girdiği mücadelenin ardından Jamal Musiala'nın ayak bileği kırıldı.

Jamal Musialadan korkutan sakatlık Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Genç yıldızın sakatlığına yakından şahit olan Gianluigi Donnarumma, gözyaşlarına hakim olamadı.

İki takım futbolcuları, Musiala'nın sakatlığı karşısında büyük bir endişe yaşarken Alman yıldız, büyük üzüntüyle birlikte sedyeyle kenara geldi.

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Bayern Münih#PSG

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