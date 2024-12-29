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Jalen Brunson'un 55 sayısı galibiyeti getirdi

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#NBA#New York Knicks#Sporanasayfa
Jalen Brunsonun 55 sayısı galibiyeti getirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 10:52

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, yıldız oyuncusu Jalen Brunson'ın 55 sayı attığı maçta Washington Wizards'ı 136-132 yendi.

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NBA'de 9 maç yapıldı. Wizards deplasmanında uzatmaya giden maçı kazanan Knicks'te 55 sayı, 9 asistle oynayan Brunson, galibiyetin mimarı oldu.

Art arda 7 olmak üzere 22. galibiyetini alan Doğu Konferansı üçüncüsü Knicks'te Karl-Anthony Towns 30 sayı, 14 ribaunt ve Mikal Bridges, 21 sayı üretti.

Sezonun 24. yenilgisini yaşayan Wizards'ta Justin Champagnie 31 ve Malcolm Brogdon, 22 sayı kaydetti.

Thunder'dan üst üste 10. galibiyet

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 106-94 yenerek peş peşe 10, bu sezon 25. galibiyetine ulaştı.

Konuk takımda Shai Gilgeous-Alexander 22 ve Jalen Williams, 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Son 7 maçını kaybeden 24 mağlubiyete sahip Hornets'ta Miles Bridges 19 ve Vasilije Micic, 16 sayıyla oynadı.

Sonuçlar

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Atlanta Hawks-Miami Heat: 120-110

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 94-106

Washington Wizards-New York Knicks: 132-136 (Uzatmada)

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 116-111

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 109-105

Denver Nuggets-Detroit Pistons: 134-121

Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 111-114

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 126-122

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 132-122

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#NBA#New York Knicks#Sporanasayfa

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