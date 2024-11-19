Jake Paul'ü 'korkutan' teklif! 'Seni hastaneye yollar'

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'ı, 80 milyon dolar ödüllü maçta yenen Jake Paul'e sürpriz bir teklif geldi.

IBF Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Daniel Dubois, Mike Tyson'ı yenen 27 yaşındaki boksör Jake Paul'e maç teklifi yaptı.

Son olarak Anthony Joshua'yı deviren Daniel Dubois mesajında, "Merhaba Jake, dünyanın meşru ağır sıklet şampiyonu ile dövüşmek senin için nasıl olur? Daniel Dubois seni çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Dubois'ya küçümseyici bir yanıt veren Jake Paul ise "Adam 12 yıldır boks yapıyor, amatör ve profesyonel 100'den fazla maçı var ve benim alt kartımda dövüştü. Nakisa'nın Fransk Warren ile konuşmasını ve seni taht için sıraya sokmasını sağlayacağım. Artur'un aksine en azından birkaç bin hayranın var" yanıtını verdi.

Haberin Devamı

Jake Paul'ün bu mesajı sonrası sosyal medyada eleştiren paylaşımlar yapıldı. Daniel Dubois'nın teklifinin Jake Paul'ü korkuttuğu yönünde paylaşımlar yapılırken "Seni hastaneye yollar" şeklinde dikkat çeken yorumlar geldi.

27 yaşındaki İngiliz boksör Daniel Dubois, geçtiğimiz haftalarda Anthony Joshua'yı yenerek kemerini korumuştu.