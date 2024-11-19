Jake Paul'den iShowSpeed'e 20 milyon dolarlık teklif

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Ünlü YouTuber iShowSpeed'in altı aylık antrenmanla Jake Paul'ü yeneceğini söylemesinin ardından Paul'un menajeri Nakisa Bidarian'dan hamle geldi.

Gerçek adı Darren Watkins olan IShowSpeed, Paul'ün 58 yaşındaki Mike Tyson'ı yenmesinin ardından "Jake Paul'u dövüşte yenebileceğimi hissediyorum. Bakın, onun iş ahlakına saygı duyuyorum ama onu boks yaparken izlediğimde pek akıcı görünmüyor. Onu gerçekten yakalayabileceğimi hissediyorum. Onu izlediğinizde oyunundaki kusurları görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Jake Paul'ün boksunda kusurlar olduğunu ve onu 6 aylık bir eğitimin ardından yenebileceğini söyleyen iShowSpeed "Altı ay eğitim alırsam, bu dünyadaki her canavarı yenebilirim." dedi.

iShowSpeed'in yorumlarının internette yayınlanmasından sadece birkaç saat sonra, Jake Paul'un menajeri Nakisa Bidarian, Speed'e ringe çıkması için sekiz haneli bir teklifte bulundu.

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İngiliz basınında yer alan habere göre Bidarian, iShowSpeed'e imzalaması halinde 10 milyon dolar, Jake Paul'ü yenmesi durumunda ise 10 dolar alacağı bir teklif sundu.