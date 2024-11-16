Jake Paul maçı, Mike Tyson gönülleri kazandı! Dünyanın beklediği maçta 'gizli anlaşma' iddiaları boşa çıktı

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Boks otoritelerinin; tehlikeli, sorumsuzca ve utanç verici olarak nitelendirdiği, aralarında 31 yaş bulunan iki dövüşçünün ringe çıkmasının boksun ciddiyetine zarar verdiği yönünde muhalefet ettiği Mike Tyson - Jake Paul maçı geride kaldı.

Fiziksel eşitliği sağlamak adına ağırlık sınıfları ve benzer sınırlandırmalarla sıkı sıkıya düzenlenen; hız, güç ve dayanıklılık bakımından kısmen bir dengenin hedeflendiği boksta, böyle bir eşleşme haliyle tepkileri de beraberinde getirdi.

Son profesyonel maçına 2005 yılında Kevin McBride karşısında çıkan Mike Tyson, Roy Jones Jr. ile 2020 senesinde gösteri maçı yapsa da son 19 yılda profesyonel anlamda böyle bir meydan okuma içinde olmamıştı.

Gözden Kaçmasın Jake Paul - Mike Tyson boks maçından en özel fotoğraflar Haberi görüntüle

19 YIL SONRA İLK PROFESYONEL MAÇ

"Herkesi üzdüğüm için sadece üzgünüm. Boksu artık kalbimde taşımıyorum. Sadece faturalarımı ödeyebilmek için dövüşüyorum. Bu seviyede boksörlere kaybederek bu spora daha fazla saygısızlık yapmayacağım." sözleriyle emeklilik kararı alan, daha sonraki yaşamındaki spor faaliyetlerinden daha çok özel hayatındaki çalkantılar, televizyon dünyasında yaptıklarıyla anılan Mike Tyson'ın, kendisinden çok daha genç ve çok daha formda olan Jake Paul'la ringe çıkması hem övgü hem de yergiyi beraberinde getirdi.

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Siyatik, ülser gibi rahatsızlıkları bulunan Mike Tyson'un, sağlık sorunları ve büyük dezavantaja rağmen böyle bir teklife olumlu yanıt verip ringe çıkması, onun için bile delice olmasının yanı sıra; tam zamanlı YouTuber, yarı zamanlı boksör olan, genelde 40 yaş üzeri MMY dövüşçüleri ile düşük seviyedeki boksörleri rakip edinerek sosyal medyadaki ününe ün katan Jake Paul'a rakip olması da boksa yapılan bir hakaret olarak görüldü.

EFSANE, 'SOSYAL SOYTARI'YA KARŞI

WBA, WBC ve IBF kemerlerini birleştirerek tartışmasız şampiyon olan, 20 yaşında dünya şampiyonluğunu (WBC) kazanarak en genç şampiyon unvanını elinde bulunduran, Larry Holmes'ten Muhammed Ali'nin intikamını alan, ağır sıkletin en şaşalı dönemlerinde Michael Spinks, Jose Ribalta, Frank Bruno, Trevor Berbick, Pinklon Thomas,Tony Tubbs, Donovan Ruddock, Evander Holyfield, Lennox Lewis gibi şampiyon ve efsanevi boksörlerle dövüşen Mike Tyson'ın, "Sosyal medya soytarısı" olarak nitelendirilen Jake Paul ile karşılaşması dünyayı ikiye böldü.

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TYSON'A HEM TEPKİ HEM DESTEK

Geçmişinde bir çok skandal bulunmasına, özel ve spor yaşamındaki ibretlik olaylarına rağmen herkesçe boks efsanesi kabul edilen Mike Tyson'ın; beğeni ve etkileşim uğruna her türlü değer ve hassasiyeti ayaklar altına alan, saygı, empati, hoşgörü ve sağduyu gibi yetileri zedeleyici, akıl ve mantık dışı sanal çirkinliğin en büyük temsilcilerinden Jake Paul'ü rakip kabul etmesi, boks otoriteleri ve hayranlarından eleştiri almasına neden oldu.

Mike Tyson, yine boks otoriteleri ve büyük bir hayran kitlesi tarafından kendisinden 31 yaş küçük bir boksöre kafa tutması, yaşına rağmen bu uğurda büyük bir disiplin ve özveriyle çalışması, siyatik ve ülser gibi ciddi rahatsızlıklarını umursamadan "Canlı hissetmek istiyorum" sözleriyle büyük bir riske ve tehlikeye göğüs germesi nedeniyle övgü ve destek aldı.

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RÜŞTÜNÜ İSPAT ETMEK İÇİN 58'LİK TYSON'I SEÇTİ (!)

2018'de amatör olarak boks yapmaya başlayan ve ilk rakibi kendisi gibi YouTuber olan Ali Al-Fakhri'yi yenerek boksa adım atan 27'lik Jake Paul, ilk profesyonel karşılaşmasını eski basketbolcu Nate Robinson ile yaptı, ardından emekli MMY dövüşçüleri Ben Askren (40 yaşında), Tyron Woodley (42 yaşında), Anderson Silva (49 yaşında), Nate Diaz (39 yaşında) gibi isimleri rakip olarak belirledi, 10 maçlık kariyerinde seviyeleri tartışmalı olsa da boksörler Andre August (36 yaşında), Ryan Bourland (36 yaşında) ile ringe çıktı, ilk yenilgisini Tyson Fury'nin oyuncu ve boksör kardeşi Tommy Fury'den (25 yaş) aldı.

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10 maçlık profesyonel kariyerinde 9 galibiyet ve 1 yenilgi alan Jake Paul; etkileşim için duvara kafa attığı, yorgan yastık yaktığı, kamuya açık alanlarda yaptıklarıyla tepki çektiği günleri geride bıraktığını ve gerçek bir boksöre dönüştüğünü haykırsa da emekli MMY dövüşçülerini (tekme ve güreş içermesi) seçmesi ve ringe çıktığı kişilerin yaş ortalaması dikkate alındığında, pek de ciddiye alınası bir profil çizmedi.

Hele ki gerçek bir dövüşçü olduğunu kanıtlamak için; yaşının ve eski sakatlıklarının dezavantajlarını taşıyan, kan kusmasına, tekerlekli sandalye kullanmasına sebep olacak kadar ciddi rahatsızlıkları bulunan, uyuşturucu sorununu itiraf etmekten çekinmeyen, yaşlı denebilecek Mike Tyson'la ringe çıkması rüştünü ispat etmesi için yetmeyecek.

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"GİZLİ ANLAŞMA" İDDİALARI

Gelelim Texas Lisanslama ve Düzenleme Kurulu'nun profesyonel maç olarak onaylaması, ABD'nin tamamında olmasa da 31 eyaletinde ve dünyanın birçok yerinde milyonlarca dolarlık bahis oynanmasına rağmen "senaryo" ve danışıklı dövüş olduğu iddialarına...

Teksas Lisanslama ve Düzenleme Departmanı'nın resmi onay mührüne rağmen New York ve Colorado gibi eyaletlerde bahis açılmaması, Jake Paul'ün Tyron Woodley ve Tommy Fury ile yaptığı maçlar sonrası ortaya atılan "anlaşma" iddiaları göz önünde bulundurulduğunda şüphe uyandırsa da böyle bir eylemin federal bir suç olacağı ve mümkün olamayacağı görüşü öne çıktı.

VE AYLARDIR BEKLENEN MAÇTA GONG SESİ GELDİ

Tartı gününde Mike Tyson'ın Jake Paul'a okkalı bir tokat indirmesinin ardından gerilim had safhaya yükselirken gong sesiyle birlikte iki boksör de saldırıya geçti.

İLK 2 RAUNTTA TYSON BASKIN TARAFTI

AT&T Stadyumu'nda 80 bin kişinin önündeki, 80 milyon dolarlık maçta ilk raunt Mike Tyson'un afresif oyunuyla başlasa da daha çok isabet sağlayan Jake Paul oldu.

Maçın ilk rauntunda çok heyecanlı gözüken Jake Paul, ikinci raunta daha sakin ve kendinden emin başladı. Sol direğiyle Tyson'ı kendinden uzak tutan Paul, 58 yaşındaki efsanenin etkili kroşelerini boşa çıkardı.

JAKE PAUL ÜÇÜNCÜ RAUNTTAN İTİBAREN ÜSTÜNLÜĞÜ ELE ALDI

Üçüncü raunta çok hızlı bir giriş yapan Tyson, sol kroşeyle isabet sağladı. Tyson etkili başlangıcını yine sol direğiyle geçiştiren Jake Paul, sol ve sağ kroşeleriyle 58'lik efsaneye zor anlar yaşattı.

Dördüncü rauntta da disiplinden ödün vermeyen Jake Paul, sol direk ve sağ kroşesiyle Mike Tyson'ı yanına yaklaştırmadan rauntu tamamladı.

Beşinci rauntta sert bir sağ kroşe indiren Jake Paul, sol direk ve sol kroşe kombinasyonuyla Tyson'a zor anlar yaşattı. Rauntun son anlarında sol ve sağ kroşeleriyle isabet sağlayan Jake Paul, Tyson'dan kontra bir yumruk yedi.

Altıncı ve yedinci rauntlarda da Mike Tyson'un yaklaşmasına müsaade etmeyen Jake Paul, mide ve karaciğere çıkardı sert direk ve kroşelerle 58'lik efsaneyi yıkmaya çalıştı ancak başaramadı.

Son rauntta Jake Paul'ün sol ve sağ kroşelerine, mideye çıkardığı etkili direklere rağmen ayakta kalmayı başaran Mike Tyson, bir de kontra çıkarmayı başardı.

EFSANE YIKILMADI, PAUL SAYGISINI GÖSTERDİ

Aldığı onca sert yumruğa rağmen yıkılmadan maçı tamamlayan Mike Tyson'un önünde eğilen Jake Paul, 58'lik efsaneye saygısını gösterirken tribünler ayakta alkışladı.

Mike Tyson'ın ilerlemiş yaşına ve ciddi sağlık sorunlarına rağmen nakavt olmadan maçı tamamlaması alkışı hak ederken Jake Paul maçı, Mike Tyson gönülleri kazandı.

TYSON BU KEZ KARDEŞİNE MEYDAN OKUDU

8 raunt sonunda Jake Paul'e 78-74 mağlup olan Mike Tyson, bunun son maçı olmayabileceğini ve Logan'la (Jake Paul'un abisi) ringe çıkabileceğini söyleyerek yeni bir meydan okumaya imza attı.

Mike Tyson'ın açıklamalarına "Seni öldürürüm Mike!" diyerek karşılık veren Logan Paul'ün bu sözleri tepki çekti.

Jake Paul ise Tyson'la ilgili; "Lütfen herkes Mike'ı alkışlasın. O bir efsane, o tarihin en iyisi. Benim için onurdu." diye konuştu.

PAUL'ÜN 11. GALİBİYETİ, TYSON'IN 7. YENİLGİSİ

YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Paul, 2018'de boks kariyerine başladı. Tyson karşısında profesyonel olarak 12. dövüşüne çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'sini nakavtla kazandığı söz konusu maçlarda 11. galibiyetine ulaştı.



Kariyeri boyunca "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlanan 58 yaşındaki ABD'li Tyson ise 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet aldığı kariyerinde 7. yenilgisini yaşadı.



ABD basınında yer alan haberlerde müsabaka sayesinde Paul'ün en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edeceği öne sürüldü.