Jaka Bijol kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin ilgilendiği Jaka Bijol hangi takımlarda oynadı?

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Jaka Bijol, Sloven futbolunun son yıllarda en dikkat çeken oyuncularından biridir. Orta saha oyuncusu olarak güçlü fiziği ve top tekniğiyle tanınan Bijol, kariyerine Slovenya'da başlamış, ardından Avrupa'nın farklı liglerinde de mücadele etmiştir. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Jaka Bijol, özellikle savunmaya dönük oyunuyla ve oyun görüşüyle dikkat çekmektedir. Peki, Jaka Bijol kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

JAKA BİJOL KİMDİR?

Jaka Bijol, 20 Eylül 1999 doğumlu olan Sloven futbolcudur. Futbol hayatına Slovenya'nın ünlü kulübü Olimpija Ljubljana'nın altyapısında başlamıştır. Hızla gelişen yetenekleri sayesinde profesyonel seviyeye geçiş yapmış ve kulübünde uzun süre oynamıştır. Bijol, oyunculuk kariyerine aynı zamanda Slovenya'nın genç milli takımlarında da yer alarak, uluslararası arenada da kendini göstermiştir.

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JAKA BİJOL KARİYERİ

Jaka Bijol'un kariyerinde en önemli adımlarından biri, Olimpija Ljubljana'dan Rus kulübü CSKA Moskova'ya transfer olma kararıdır. 2020 yılında Rusya'nın en büyük kulüplerinden birine katılarak, Avrupa'da daha büyük bir ligde oynama fırsatı bulmuştur. CSKA Moskova'daki performansı sayesinde adını daha geniş bir futbol kitlesine duyurmuştur. Ayrıca, 2021 yılında İspanya'nın Granada kulübüne kiralık olarak transfer olmuştur. Granada'da gösterdiği performans, onun Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmesini sağlamıştır. Son yıllarda Fenerbahçe'nin de ilgisini çeken Jaka Bijol, kariyerine yeni bir yön verme noktasına gelmiştir.