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Jailson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray iddiası sonrası Melo'nun yerini dolduracak...

#Transfer#Jailson#Galatasaray
Jailsonun yeni takımı belli oldu Galatasaray iddiası sonrası Melonun yerini dolduracak...

Fenerbahçe'den transfer olduğu Çin'in Dalian Pro takımıyla yollarını ayıran Jailson'un Galatasaray ve Porto'dan aldığı teklifleri reddederek ülkesi ekiplerinden Palmerias ile anlaşma sağladığı belirtildi.

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Orta sahaya bir takviye adına arayışlarını sürdüren Galatasaray , Çin ekibi Dalian Pro ile yollarını ayıran Jailson'u gündemine aldığı iddia edilmişti fakat yapılan görüşmeler sonucunda eski Fenerbahçeli Jailson'un Avrupa'dan gelen teklifleri reddederek ülkesine dönmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre Jailson, gelecek sezon adına Palmeiras ile anlaşma sağladı. Transfer sürecinde Brezilyalı oyuncunun Galatasaray ve Porto'dan teklifler almasına rağmen bunları reddederek ülkesine dönmeye karar verdiği aktarıldı.

'Jailson'u transfer ediyoruz'

Palmeiras'ın yöneticisi Anderson Barros da yaptığı açıklamada, "Danilo Barbosa'nın kiralık sözleşmesini yenilemek istedik ama mümkün değildi. Bu yüzden Jailson'u transfer etmek üzereyiz. Bir süredir takip ettiğimiz bir fırsattı" ifadelerini kullandı.

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Felipe Melo'nun yerini dolduracak

Palmeiras, takımdan ayrılan 38 yaşındaki Felipe Melo'nun yerini 26 yaşındaki Jailson ile dolduracak.

2018'de Gremio'dan Fenerbahçe 'ye transfer olan Jailson, 2020'de 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer olmuştu.

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#Transfer#Jailson#Galatasaray

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