MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriJailson'dan öz eleştiri! "Utanıyorum"
GeriFutbol Jailson'dan öz eleştiri! "Utanıyorum"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 22:24,Son Güncelleme:/

Jailson'dan öz eleştiri! "Utanıyorum"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jailson'dan öz eleştiri! "Utanıyorum"
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a deplasmanda kaybettiği ve galibiyet hasretinin 7 maça çıktığı karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Jailson, "İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanıyorum." dedi.

7 haftadır kazanamamalarından dolayı utanç içerisinde olduklarını belirten Jailson, "Gerçekten çok zor durumdayız. Bütün takım arkadaşlarım çok üzgün. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanıyorum. Şu anda yapmamız gereken ağzımızı kapatıp çalışarak mevcut durumu lehimize çevirmek. En başından beri söylediğim gibi ihtiyaç duyulan her mevkide oynarım." diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle