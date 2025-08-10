×
Jadon Sancho'ya 'Come To Beşiktaş' atağı: 3 milyon yorum!

#Beşiktaş#Jaden Sancho#Come To Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 18:34

Uzun süredir sol kanat mevkisi için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Manchester United'ın İngiliz oyuncusu Jadon Sancho için kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü. Transfer haberlerinin gündeme gelmesiyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar, 25 yaşındaki yıldızın sosyal medya hesabına akın etti.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in kadro planları arasında yer almayan Jadon Sancho için hem Beşiktaş hem de taraftar harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN KİRALAMA HAMLESİ

Yeni sezonda kadrosunu David Jurasek, Tammy Abraham, Wilfred Ndidi ve Orkun Kökçü ile güçlendiren siyah-beyazlıların Jadon Sancho'ya kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

TARAFTAR AKIN ETTİ

Siyah-beyazlı taraftarlar ise bu iddiaların ardından yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak için sosyal medyada prese başladı.

Taraftarlar her gün, Jadon Sancho'nun sosyal medyadaki son paylaşımına yüzlerce "Come to Beşiktaş" yorumunda bulundu. Taraftar, 25 yaşındaki oyuncunun son paylaşımına 3 milyondan fazla mesaj bıraktı.

GEÇEN SEZONKİ SANCHO

28 milyon euro piyasa değeri bulunan Sancho, geçtiğimiz sezonu Chelsea’de kiralık olarak geçirdi. Londra ekibiyle çıktığı 41 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırırken, 10 da asist yaptı.

