Jadon Sancho'ya 'Come To Beşiktaş' atağı: 3 milyon yorum!

Haberin Devamı

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in kadro planları arasında yer almayan Jadon Sancho için hem Beşiktaş hem de taraftar harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN KİRALAMA HAMLESİ

Yeni sezonda kadrosunu David Jurasek, Tammy Abraham, Wilfred Ndidi ve Orkun Kökçü ile güçlendiren siyah-beyazlıların Jadon Sancho'ya kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

TARAFTAR AKIN ETTİ





Siyah-beyazlı taraftarlar ise bu iddiaların ardından yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak için sosyal medyada prese başladı.

Taraftarlar her gün, Jadon Sancho'nun sosyal medyadaki son paylaşımına yüzlerce "Come to Beşiktaş" yorumunda bulundu. Taraftar, 25 yaşındaki oyuncunun son paylaşımına 3 milyondan fazla mesaj bıraktı.

Haberin Devamı

GEÇEN SEZONKİ SANCHO

28 milyon euro piyasa değeri bulunan Sancho, geçtiğimiz sezonu Chelsea’de kiralık olarak geçirdi. Londra ekibiyle çıktığı 41 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırırken, 10 da asist yaptı.