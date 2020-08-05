Jadon Sancho rekor bonservisle Manchester United'a doğru...

Futbol dünyasının, yıldız adaylarına “Yeni Maradona” etiketi takmaktan vazgeçtiği 2000’li yıllara damga vuran Messi ve Ronaldo, yavaş yavaş son demlerini yaşarken, bu iki futbolcunun varislerinden Jadon Sancho, flaş bir transfer imza atmak üzere... Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Borussia Dortmund’la son iki sezonda 86 maça çıkıp, 34 gol, 33 asistlik performansa imza atan İngiliz orta saha, Kırmızı Şeytanlar’ın 5 yıllık ve toplamda 119.5 milyon Euro’ya ulaşan teklifine “Evet” dedi. Teklfini bir diğer ilginç yönü ise Sancho, artık Premier Lig’in en çok kazanan 3. ismi olacak.

UNITED REKOR KIRACAK

M.United’ın bonservis olarak Borussia Dortmund ile 120 milyon Euro karşılığında el sıkışması bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse, ManU, bir oyuncu için en yüksek bonservis bedelini ödemiş olacak. İngiliz ekibi daha önce Paul Pogba’yı 105 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı.

AVUSTURYA 2. LiGi’NDE BiR GARiP MAÇ

Avusturya 2. Ligi’nin son haftasında oynanan Ried-Floridsdorfer müsabakası ülkede ortalığı fena halde karıştırdı. Ligde son haftaya girilirken, aynı puana sahip olduğu Klagenfurt’un +1 averaj önünde lider durumda olan Ried, ilk yarısını önde kapattığı mücadelede rakibi Floridsdorfer’i 9-0 yenerek, adını bir üst lige yazdırdı, Floridsdorfer de küme düştü. Son hafta Innsbruck’u 6-1’le geçmesine rağmen averajla Bundesliga’ya yükselme şansını kaçıran Klagenfurt sonucun utanç verici olduğunu açıklarken, maçın iptali için başvurdu. Floridsdorfer de şike iddiaları üzerine “Nasıl göründüğünün farkındayız. Ancak kendimizi savunuyoruz. Hayal kırıklığı yarattık” açıklaması yaptı.

GERÇEK TARAFTARLAR DÖNÜYOR KARTONLARI GERi ALIN

Pandemi döneminin simgelerinden karton taraftarları dünyada ilk kez uygulamaya koyan kulüp olan Borussia Mönchengladbach, normale dönmek için düğmeye bastı. Kulüp duyuru yayımlayarak stadındaki 20 binden fazla karton taraftarı kaldıracağını açıkladı. Yönetim, taraftarlarına 16 Ağustos’a kadar süre vererek, 19 Euro (Yaklaşık 155 TL) ödeyerek tribüne koydurttukları kartonları almalarını istedi. Bundesliga’da gelecek sezondan itibaren tribünlere sınırlı sayıda taraftar alınması planlanıyor.