Jadon Sancho bu sefer olacak! İşte Beşiktaş'ın 5 transfer hedefi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın Rizespor maçı sonrası, “Görüştüğümüz oyuncular var. 5-6 takviye yapmamız lazım” sözleriyle sinyalini verdiği ara transfer çalışmalarında hangi futbolcuların hedefte olduğu ortaya çıktı. Siyah beyazlılar öncelikle, sezon başında da transferi gündeme gelen Jadon Sancho’ya talip.

Kulübü Manchester United ile anlaşma sağlanmasına rağmen, kariyerine Premier Lig’de devam etmek istediği için Aston Villa’ya kiralık giden İngiliz sol kanat oyuncusu, burada umduğunu bulamadı. 13 maçta sadece 4 kez ilk 11’e girebilen Sancho, gol veya asist katkısı yapamadı. Sancho’nun devre arası takımdan ayrılıp, sürekli oynayabileceği bir kulüpte oynamak istediği belirtildi.

Stoperde düşünülen tek isim Agbadou

Öncelikle Jadon Sancho transferini bitirmeye çalışan ve bu yolda bütün imkanlarını seferber eden Beşiktaş yönetimi, stoper ve sol bek mevkilerine de birer oyuncu alacak. Stoper için düşünülen tek isim; Wolverhampton’da forma giyen Emmanuel Agbadou. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Fildişi Sahilli futbolcunun İngiltere Premier Lig’de son sırada yer alan ve küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Wolves’tan ayrılma kararı aldığı, bu nedenle de Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Sol bek adaylarının başında Young Boys’tan Jaouen Hadjam geliyor. Cezayir asıllı Fransız futbolcu için İsviçre kulübü, 10 milyon Euro talep etti. Pazarlıklarını sürdüren yöneticiler, bonservis bedelini makul bir seviyeye çektikleri takdirde transferi gerçekleştirecek.

TRANSFER HAREKATI 2 HAFTADA BiTECEK

Beşiktaş, sol bek listesindeki ilk isim olan Hadjam’la anlaşamazsa rotayı Güney Amerika’ya çevirerek, Arjantin’in Boca Juniors takımından Lautaro Blanco veya Brezilya ekibi Vasco Da Gama’da forma giyen Lucas Piton ile masaya oturacak.

SERKAN REÇBER GÖRÜŞÜYOR

3.8 milyon Euro değer biçilen Blanco, bu sezon 37 resmi maçta 1 gol, 3 asistlik skor katkısı yaparken, hücumda çok daha etkili bir oyuncu olan 7 milyon Euro’luk Piton 55 karşılaşmada 1 gol attı ve 11 asist yaptı. Kulüpler ve oyuncularıyla görüşmeleri yürüten spor koordinatörü Serkan Reçber’in, takımın ligdeki konumunu dikkate alarak transfer çalışmalarını 2 hafta içinde bitirmeyi planladığı öğrenildi.