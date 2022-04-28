Jackson Muleka'nın menajerinden transfer açıklaması! "4 büyükler peşinde..."

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İstanbul ekinin devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka, attığı gollerle takımını sırtlarken büyük kulüplerin de radarına girdi.

Dikkatleri üzerine çeken Muleka'nın menajeri Jean- Willy Ngoma, 22 yaşındaki golücüyü Süper Lig kulüplerinin takip ettiğini açıkladı.

Ara transfer döneminde Standard Liege'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak gelen Muleka'nın menajerliğini yapan Ngoma, Belçika basınından La Derniere Heure'ye açıklamalarda bulundu.

Muleka'nın Kasımpaşa'da mutlu olduğunu belirten Ngoma, "Kiralık olarak Kasımpaşa'ya katılması başına gelebilecek en iyi şeydi. Şu anda Jackson mutlu ve bunu sahaya yansıtıyor. Bu sezon zor dönemler geçirdi ama onu gülümserken görmek güzel." diye konuştu.

4 büyüklerin 22 yaşındaki golcüye ilgisinin olduğunu belirten Ngoma, "Türkiye'deki büyük kulüpler onu takip ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor. Ortadoğu ülkelerinden de ilgi var ama şu anda en önemli şey Jackson'ın eğlenmeye devam etmesi." dedi.

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Gözden Kaçmasın 10 maçta 11 gol! Yorumcuyken Haberi görüntüle

14 GOLDE DİREKT ETKİ

Devre arasında geldiği Kasımpaşa'da forma giydiği 10 Süper Lig maçında 11 gol atan Jackson Muleka, takım arkadaşlarına da 3 gol attırdı. Böylece 10 maçlık Kasımpaşa kariyerinde 14 gole doğrudan etki etmiş oldu.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR MI?

Beşiktaş maçının ardından oyuncusu hakkında konuşan Sami Uğurlu, "Muleka'nın satın alma opsiyonu olduğunu biliyorum. Kesinlikle kalmasını isteriz. Bizim için önemli bir isim. Bizimle devam ederse çok ciddi bir artı olacaktır. Ancak tek başına Muleka olarak değerlendirmemek lazım bizim takımımızı. Muleka'yı belki sezon başında başka takımda görseniz, değeri bu kadar ortaya çıkmayabilirdi. Muleka gelmeden önce 6 maçta 1 beraberlik ve 5 galibiyet almıştı bu takım. Aslında bu şekilde bakınca takım olmanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Ama 5'te 5 yaptığımız oyuncularla, daha önce 17 maçta 2 galibiyeti vardı takımın. Önümüzdeki sezon kendi adıma konuşmak için erken. Önümüzde 4 maç var. Bugün de ligde kalmayı garantileyen bir Kasımpaşa var ama biz buna odaklanmadık. Çok ciddi bir maç hazırlığı yapıyoruz her hafta ve karşılığını alıyoruz, sonuna kadar da bu şekilde gitmek istiyoruz. Transfer konusu da daha sonra konuşulur, şu anda erken olduğun düşünüyorum." sözleriyle takımda kalmasını istediğini belirtmişti.

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SAAT BAŞI GOL ATIYOR

Kasımpaşa'da her 64 dakikada bir gol atma başarısı gösteren Muleka, bu alanda yeni bir ivme yakalarken gol krallığının da önemli adaylarından birisi oldu. Demokratik Kongolu golcü, 11 golle zirvedeki Ayoub El Kaabi'nin 4 gol uzağında yer alıyor.

Jackson Muleka'nın Beşiktaş karşısındaki performansı

Gol: 2

Şut: 3/3

RCS topla buluşma: 5

Kazandığı ikili mücadele: 12

İsabetli pas: 7

Maruz kaldığı faul: 7

Jackson Muleka'nın Süper Lig karnesi

Aytemiz Alanyaspor (1 gol, 1 asist)

Fenerbahçe (1 gol)

Göztepe (2 gol, 1asist)

Öznur Kablo Malatyaspor (1 gol)

Gaziantep FK (1 gol)

VavaCars Fatih Karagümrük (1 gol)

Adana Demirspor (2 gol/1asist)

Beşiktaş (2 gol)