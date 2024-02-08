Jackson Muleka: Santos daha fazlasını talep etti

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ta Jakcson Mulake ve Gedson Fernandes, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

GEDSON FERNANDES: KÖTÜ BAŞLADIK

Maça kötü başladık. İlk yarıda maçta değildik. Ama ikinci yarıda çok iyi bir reaksiyon gösterdik ve maçı çevirmeyi başardık. Şimdi önemli olan bunu tekrarlamamak ve önümüzdeki maçlarda daha iyi olmak. Etkisi var hocanın ama sadece hocaya bakamayız. Önemli olan takım olarak yaptıklarımızı düşünmemiz. Kötü yaptıklarımızı iyiye çevirmek zorundayız. Bu şekilde ancak bu süreci atlatabiliriz.

MULEKA: HOCAMIZ TALEP ETTİ

Çok iyi bir reaksiyon gösterdik. İlk yarıda iyi performans oyun ortaya koyamadık. Hocamız ikinci yarı için bizden daha fazlasını talep etti. Biz de bunu gerçekleştirdik. Ben her zaman için hazırım. Önemli olan takım. Turu geçmek çok önemliydi ve bunu başardık. Bireysel performans tabii ki önemli ama burada en önemlisi takımın kazanması. Bu takım için faydalı bir rekabet. Her oyuncu elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bugün işi çözen ben oldum, bir önceki maçta Semih'ti. Dediğim gibi herkes takım için elinden geleni yapmaya çalışıyor.

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