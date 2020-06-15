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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 23:14,Son Güncelleme:

Jacki Gemelos, Bellona Kayseri Basketbol'da

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Jacki Gemelos, Bellona Kayseri Basketbol'da
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Jacki Gemelos'i kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen 31 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son Olympiakos forması giyen Jacki Gemelos ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" paylaşımı yapıldı.

Jacki Gemelos, Bellona Kayseri Basketbolda

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