Jack Grealish resmen Everton'da! Anlaşma şartları ortaya çıktı

#Transfer#Jack Grealish#Everton
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 18:55

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Manchester City'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Jack Grealish'i kiraladığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Everton, Manchester City'den Jack Grealish'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

29 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusunun Everton'da 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

SATIN ALMA OPSİYONU 50 MİLYON STERLİN

İngiliz basınında Jack Grealish'i satın alma opsiyonunun 50 milyon sterlin (yaklaşık 58 milyon euro) olduğu belirtildi.

MANCHESTER CITY 4 YIL ÖNCE 120 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Manchester City, Jack Grealish için 2021 yazında Aston Villa'ya yaklaşık 120 milyon euro bonservis bedeli ödemiş ve tarihin en pahalı transferlerinden birini gerçekleştirmişti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Grealish, 3 gol - 5 asistlik performans sergilemişti.

