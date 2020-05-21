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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 22:18,Son Güncelleme:

Jaap Stam, MLS ekibi Cincinnati'nin teknik direktörü oldu

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Jaap Stam, MLS ekibi Cincinnati'nin teknik direktörü oldu
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, teknik direktörlük görevine Jaap Stam'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Hollandalı teknik adamla 31 Aralık 2021'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Takımı daha iyi yerlere getirmek için çabalayacağını dile getiren Stam, "Cincinnati gibi bir MLS ekibinde çalışma fırsatı bulmak benim için bir hayaldir." ifadesini kullandı.

Stam, son olarak Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'u çalıştırmıştı

 

Jaap Stam, MLS ekibi Cincinnatinin teknik direktörü oldu

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