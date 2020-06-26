İzzettin Altunsöz kimdir, kaç yaşında? İşte Altunsöz'ün biyografisi..

10 Mayıs 1999 doğumlu olan İzzettin Altunsöz aslen Mardinlidir. Şu an 21 yaşında olan başarılı sporcu boğa burcudur. 3 kez İFMA Muaythai Avrupa Şampiyonu olan İzzettin Altunsöz 1,79 metre boyunda ve 67 kilogramdır.

Türkiye Muaythai Federasyonu A Milli takımında yer alan sporcu, kariyeri boyunca üç kez Uluslararası Muaytahi Federasyonu (İFMA) Avrupa Şampiyonu olmuştur.

1999 yılında Mardin'in Savur ilçesinde doğdu. Lise öğrenimi için Mersin'e gitti. Muay Thai sporuyla Mersin'de tanıştı. Ağabeyi İbrahim Altunsöz'ün teşvikiyle bu spora başladı. İlk olarak 2016'da Kayseri'de düzenlenen wushu sanda branşında 60 kiloda Balkan şampiyonluğu elde etti.

29 Kasım 3 Aralık 2017 tarihlerinde Antalya'da gerçekleşen Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Avrupa Kupası'nda 60kiloda birinci oldu. Ertesi sene 29 Haziran- 8 Temmuz 2018'de Prag'da gerçekleşen şampiyonda 60 kiloda birinci olduktan sonra 14-18 Kasım 2018 tarihleri arasında yine Antalya'da gerçekleşen Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Avrupa Kupası'nda ise 63,5 kiloda birinci oldu.

DÜNYANIN EN HIZLI NAKAVTI

Altunsöz'ün 2018'de Antalya'daki şampiyonadan sonra Muaythai 2 Pitbull Promotion'un düzenlediği uluslararası profesyonel muaythai gecesinde ilk 5 saniyede Bosna Hersekli rakibini nakavt edişi medyada "dünyanın en hızlı nakavtı" olarak yer aldı.