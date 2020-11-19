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GeriFutbol İzolasyon kurallarına uymayan Rangerslı futbolculara 7'şer maç ceza kesildi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

İzolasyon kurallarına uymayan Rangerslı futbolculara 7'şer maç ceza kesildi!

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İzolasyon kurallarına uymayan Rangerslı futbolculara 7'şer maç ceza kesildi!
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İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers'ta forma giyen Jordan Jones ve George Edmundson, izolasyon kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7'şer maç men cezası aldı.

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, katıldıkları bir partide sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 2 futbolcuya 7'şer maç ceza verildiği belirtildi.

Rangers, kasım ayı başında yaşanan olayın ardından Jones ve Edmundson'u kadro dışı bırakarak 14 gün karantinaya girmeleri yönünde karar almıştı.

 

İzolasyon kurallarına uymayan Rangerslı futbolculara 7şer maç ceza kesildi

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