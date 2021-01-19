İzmit Belediyespor, Euroleague Women'de ilk maçına çıkacak!

Tarihinde ilk defa Euroleague’de mücadele edecek olan İzmit Belediyespor, gruplardaki ilk maçına yarın akşam çıkacak.

İspanya’nın Salamanca kentinde Perfumeria Avenida ile karşılaşacak olan İzmit Belediyespor, maçın oynanacağı salonda İspanya ve Rusya bayraklarının arasında Türk Bayrağı’nı dalgalandırırken son antrenmanını da gerçekleştirdi.

İzmit Belediyespor’un yarın akşam Perfumeria Avenida ile karşı karşıya geleceği maç saat 21.45’te başlayacak.

İzmitliler ve basketbol severler, FIBA’nın Youtube sayfasından canlı olarak yayınlanacak maçlarda İzmitli Periler’in Euroleague heyecanına ortak olacak.

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