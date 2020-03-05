İzmit Belediyespor 84-71 Beşiktaş TRC İnşaat
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında İzmit Belediyespor, Beşiktaş TRC İnşaat'ı 84-71 yenerek finale yükseldi. İzmit ekibi, finalde Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaşacak.
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Erhan Gürsel, Anıl Veziroğlu
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 6, Defne Melissa Paylar 2, Williams 26, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 6, Cado 4, Gamze Takmaz 10, Anigwe 30, Melek Yusufoğlu
Beşiktaş TRC İnşaat: Melek Uzunoğlu 5, Melisa Korkmaz 5, Bahar Çağlar 16, Yağmur Yıldız 4, Elif Bayram 8, Nisa Yalçın 8, Snytsina 20, Elif Emirtekin 5
1. Periyot: 18-12
Devre: 33-33
3. Periyot: 61-53
İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle