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Basketbol
AA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 22:23,Son Güncelleme:/

İzmit Belediyespor 84-71 Beşiktaş TRC İnşaat

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İzmit Belediyespor 84-71 Beşiktaş TRC İnşaat
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Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında İzmit Belediyespor, Beşiktaş TRC İnşaat'ı 84-71 yenerek finale yükseldi. İzmit ekibi, finalde Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaşacak.

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Erhan Gürsel, Anıl Veziroğlu

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 6, Defne Melissa Paylar 2, Williams 26, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 6, Cado 4, Gamze Takmaz 10, Anigwe 30, Melek Yusufoğlu

Beşiktaş TRC İnşaat: Melek Uzunoğlu 5, Melisa Korkmaz 5, Bahar Çağlar 16, Yağmur Yıldız 4, Elif Bayram 8, Nisa Yalçın 8, Snytsina 20, Elif Emirtekin 5

1. Periyot: 18-12

Devre: 33-33

3. Periyot: 61-53

İzmit Belediyespor 84-71 Beşiktaş TRC İnşaat

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