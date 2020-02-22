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Basketbol
AA
Haber Giriş: 22.02.2020 - 19:22,Son Güncelleme:/

İzmit Belediyespor 69-61 BOTAŞ

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İzmit Belediyespor 69-61 BOTAŞ
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında İzmit Belediyespor, sahasında BOTAŞ'ı 69-61 yendi

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Seda Esen

İzmit Belediyespor: Williams 30, Gizem Yavuz 15, Grigalauskyte 2, Gamze Takmaz 5, Anigwe 10, Cado 7, Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Melek Yusufoğlu

BOTAŞ: Eldebrink 14, Büşra Akbaş, Holingsvorth 10, Moorer 4, Marina Bas 3, Farhiya Abdi 15, Melis Gülcan 15, Hatice Pelin Gülçelik

1. Periyot: 13-16

Devre: 32-25

3. Periyot: 56-41

İzmit Belediyespor 69-61 BOTAŞ

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