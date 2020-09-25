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Basketbol
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 00:45 | Son Güncelleme:

İzmit Belediyespor 54-71 Fenerbahçe Öznur Kablo

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İzmit Belediyespor 54-71 Fenerbahçe Öznur Kablo
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Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Cup Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda, Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediyespor'u 71-54 yendi.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Serdar Ünal, Kemal Digilli, Umut Özgün Ergün

İzmit Belediyespor: Miray Şahin 3, Gülşah Duman 8, Kübra Erat 6, Elif Emirtekin 6, Egle Siksniute 12, Emel Sığırcı, Mlica Jovanovic 7, Clarissa Cristian Dos Santos 12

Fenerbahçe Öznur Kablo: Duygu Özen 4, Shelby Cheyanne Cheslek 12, İdil Saçılır 2, Ayşe Yılmaz, Doğa Adıcan, Banu Şimşek 5, Sevgi Uzun 25, Merve Arı 2, Tuğçe Canıtez 7, Cecilia Zandalasini 14

1. Periyot: 14-10

Devre: 34-27

3. Periyot: 42-50

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