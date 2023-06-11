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İzmir’deki Fenerbahçe-Başakşehir finali öncesi olay!

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#Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Başakşehir
İzmir’deki Fenerbahçe-Başakşehir finali öncesi olay
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 20:44

İzmir’de oynanan Fenerbahçe ile Başakşehir'in kozlarını paylaştığı Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde olaylar çıktı.

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Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İzmir’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası Final maçı öncesinde olay çıktı.

Fenerbahçe taraftarları finalin oynanacağı Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın maraton tribününe girerken arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri tribün girişindeki kargaşaya biber gazıyla müdahale etti.

Olayda gazdan etkilenen bazı taraftarlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Final öncesi stat civarında toplanıp tezahürat yapan Göztepe taraftarlarını da emniyet güçleri uzaklaştırdı

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İzmir’deki Fenerbahçe-Başakşehir finali öncesi olay

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#Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Başakşehir

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