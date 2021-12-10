İzmir'de tarihi gece! Alsancak Mustafa Denizli Stadı kapılarını açtı

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Statta son maç 27 Mayıs 2014’te TFF 2’nci Lig Play-Off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasında oynandı. Konuk Hatayspor 2755 gün sonra böylece stadın hem kapanışını hem de açılışını yapan takım oldu. Altay ise buradaki son karşılaşmasında 11 Mayıs 2014’te İstanbul Güngörenspor’la karşılaştı, müsabakayı 5-2 kazandı.



YAKLAŞIK 130 MİLYON TL’YE MAL OLDU



Depreme dayanıksız olması nedeniyle çürük raporu almasının ardından 2014 yılında kapatılıp, 2015’te yıkılan Alsancak Stadı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından UEFA standartlarında yeniden inşa edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış kurdelesini kestiği stadın ismi şu an Altay’ı çalıştıran deneyimli teknik direktör Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak değişti. Yaklaşık 130 milyon TL’ye mal olan 14 bin kişi seyirci kapasiteli stadyumun dış kaplamasında siyah-beyaz, koltuklarında ise kırmızı-beyaz renkler tercih edildi. Stada 700 kapasiteli deplasman seyirci tribünü de eklendi.



MUSTAFA DENİZLİ’NİN BÜYÜK GURURU



Türk futboluna adını ilk önce Altay’la duyuran ve şu an siyah-beyazlıların teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli, büyük gurur yaşadı. Adının verildiği stada teknik adam olarak ilk kez çıkan 72 yaşındaki çalıştırıcıyı tribünler bağrına bastı. Geçen sezon tam 18 yıl forma giydiği Altay’a 38 sene sonra teknik direktör olarak geri dönen Mustafa Denizli, Alsancak Stadı’nda son maçına 12 Haziran 1983’te Ankaragücü karşısında çıktı. Mustafa Denizli 3-3 berabere biten müsabakada gol sevinci yaşadı. Denizli, teknik adam olarak ise Alsancak Stadı’ndaki son maçına Çaykur Rizespor’un başında çıktı. Çaykur Rizespor, 6 Nisan 2013’te Karşıyaka’yı bu statta 1-0 yendi.

TARAFTARDAN İLGİ BÜYÜK



Altaylı futbolseverler Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki ilk maça ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı yönetim bu karşılaşmaya özel olarak biletlerde indirime gitti. Kurmaylar, kale arkası tribünü için bilet fiyatını 1 TL olarak belirlerken, maraton ve numaralı batı üst tribünü 5, numaralı batı alt tribünü 15 TL’den satışa çıkardı. Biletlerin büyük kısmını tüketen taraftarlar tarihi geceye şahit oldu



GÖRSEL ŞOV YAPILDI



Altay taraftarları bu özel karşılaşma öncesi görsel şova imza attı. Yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle kareografi gösterisi yapamayan Altaylı taraftarlar buna rağmen hazırladıkları bayrak, döviz ve pankartlarla renkli görüntüler oluşturdu. Maç başlar başlamaz ise siyah ve beyaz renkteki balonlar kapalı tribünden uçuruldu.



İBRAHİM ÖZTÜRK’TEN İLGİNÇ İSTATİSTİK



Altay’ın kaptanı İbrahim Öztürk hem eski Alsancak Stadı’nda hem de yeni adıyla Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda maç oynamanın gururunu yaşadı. Deneyimli stoper 2006-2007 sezonunda formasını giydiği Altay’da Alsancak Stadı’nda birçok maça çıktı. 40 yaşında kariyerini sürdüren İbrahim Hatayspor karşılaşmasına 11’de başladı.



HATIRA BİLETİ VE ATKILAR DAĞITILDI



Altay yönetimi bu akşama özel stada gelen taraftarlara anı biletleri ve atkıları dağıttı. Biletlerle birlikte Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun imzalı mesajının yer aldığı bir mektup taraftarlara stadyum girişinde verildi. Hatıra biletlerinin seri numarası, Altay’ın kuruluş yılına ithafen 1914 olarak belirlendi.



İLK GOL PİNARES’TEN GELDİ



Altay’ın Şilili futbolcusu Pinares tarihe geçti. Maçın 21’inci dakikasında mükemmel bir gole imza atan Pinares, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki ilk sevinci yaşayan isim olarak kayıtlara adını yazdırdı.

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