İzmir'de Süper Lig tarihine geçen gol: Sadece 16 saniyede...

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini açan Göztepeli Juan, Süper Lig tarihine geçti.

İLK DÜDÜK GELİR GELMEZ

Hakem Oğuzhan Çakır’ın başlama düdüğünü çalmasından sadece 16 saniye sonra Göztepe, Juan'ın golüyle öne geçti.

Santranın ardından savunmadan seken topu orta alanda alan Janderson, Antunes'e oynadı. Antunes'in ceza sahahsına ortasında Juan'ın şutunu kaleci Julian çeldi. Dönen topu yeniden kontrol eden Juan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

JUAN'DAN TARİHİ GOL

Bu gol, bu sezon Süper Lig’de atılmış en erken gol olarak kayıtlara geçerken, lig tarihinin bilinen en erken 5’inci golü oldu.

Juan Santos da Silva, Süper Lig tarihinin en hızlı golleri listesine adını yazdırdı; bu listede kendisinden hemen önce, 2005-2006 sezonunda Sivasspor ağlarını 15. saniyede sarsan Kayserili İlhan Parlak bulunuyor.

İşte Süper Lig tarihinde atılmış en erken 10 gol;

1-) 2021-22 - Gaziantep FK - Başakşehir | Muhammet Demir (10. saniye)

2-) 2008-09 - Eskişehirspor - Denizlispor | Darryl Bevon Roberts (12. saniye)

3-) 2022-23 - Galatasaray - Trabzonspor | Maxi Gomez (13. saniye)

4-) 2005-06 - Sivasspor - Kayserispor | İlhan Parlak (15. saniye)

GÖZTEPE TARİHİNE DE GEÇTİ

Juan'ın bu golü sadece lig değil, sarı-kırmızılı kulübün tarihine de geçti. Göztepe tarihinin en erken golü olarak kayıtlara geçti.