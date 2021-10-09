İzmir'de FFC Kick Boks şöleni

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FFC Superfights Kick Boks Turnuvası’nda sporcular 53, 65, 67, 69, 75 ve 90 kilo kategorilerinde ringe çıktı. Türk sporcular Soner Şen, Zafer Şayık, Selçuk Avşar, Enes Koz, Mevlana Altuntaş, Barış Karaman, Serdar Yiğit Eroğlu ve Nagihan Kalyoncu yabancı rakiplerini yenerken, Ezgi Namal, Sırp rakibi Jana Rajkovic’e mağlup oldu.

BIG MIKE TURK SPORCULARIN BAŞINDA

Badr Hari, Gökhan Saki gibi dünyaca ünlü kick boksçuların antrenörlüğünü yapan, “Big Mike” lakaplı Hollandalı Kick Boks Antrenörü Mike Passenier de organizasyonda Türk sporculara önderlik etti. Usta antrenör, sporcuları tek tek tebrik etti.

SELÇUK AVŞAR: HEDEFİMİZ HER ZAMAN FİNAL

Ukraynalı Yaroslav Popyuk’u yenen Türkiye Şampiyonu A Milli Sporcu Selçuk Avşar, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir maç yapamadıklarını söyleyerek, “Bu organizasyon maç eksiğimiz olduğu için hazırlık maçı niteliğinde. Gelen rakipler de fena değil. Aralarında dünya şampiyonu olan rakipler de var. Güzel bir maç tecrübesi oldu bizim için. Hedefimiz her zaman finali görmek, dünya şampiyonu olmak amatör ve profesyonelde” dedi.

Dövüş sporunun hobi olarak yapılabileceğini kaydeden Selçuk Avşar, “Stresinizi atmaya yardımcı olur. Psikolojik olarak çok fazla faydası var. Kick boks kavga, dövüş olarak düşünülmemeli. İnsanı sakinleştiren, agresiflikten uzak tutan bir spor” diye konuştu.

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NAGİHAN KALYONCU: ÜLKEMİZ İÇİN SAVAŞIYORUZ

Karşılaştığı Karadağlı Aleksandra Ivanovic’i mağlup eden Dünya Şampiyonu Milli Kick Boksçu Nagihan Kalyoncu, dünya şampiyonasına odaklandığını ifade ederek, “Yurtdışında bayrağımızı temsil etmek için savaşıyoruz. Savaşımız daha bitmedi. Dört gün sonra dünya şampiyonası var, oraya da hazırlığım var aynı zamanda. Dünyada Türkiye’yi temsil edeceğim. Güzel bir seri olacak, inşallah başarılı bir şekilde döneceğiz. Bize destek veren herkese, aileme ve sevdiklerime çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ALİBEYOĞLU: MAÇ TECRÜBESİ ÖNEMLİ

Fighting Fit Club Kurucusu Cevat Alibeyoğlu, Hollanda doğumlu olduğunu ve 7 yıl önce Türkiye’ye geldiğini belirterek, “İlk etapta İstanbul’da daha sonra İzmir’de salonlar açtık. Türkiye’deki düzende kick boks organizatörlerinin gençleri sömürdüğünü ve ceplerini doldurduğunu gördük. Biz de ‘Bu şekilde olmaz. Kendimiz bir organizasyon yapalım, hakkı neyse, doğru olanı neyse yapalım görsünler ve daha iyilerini yapmaya çalışsınlar biz de destek verelim’ dedik. Bu şekilde yola çıktık” şeklinde konuştu.

FFC olarak hedeflerinin Türkiye’deki yetenekleri keşfetmek olduğunu dile getiren Cevat Alibeyoğlu, “Sporcuların yol paralarını, konaklama masraflarını biz karşılaştık. Kamplar yaptık. Türkiye’deki bütün güzel sporcuları kendi bünyemize sokmaya çalıştık. Düzgün ve ahlaklı sporcularımız var. Bunların profesyonel kariyerlerinde ilerlemeleri için maç ihtiyaçları var. Kendi salonumuzda 2 ayda bir organizasyonlar yapıp, tecrübe kazanmalarını ve yurtdışı organizasyonlarda kariyerlerini ilerletmelerini istiyoruz” dedi.