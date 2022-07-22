İzmir’de ’Çakabey Kupası’ heyecanı başladı

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Demirören Holding sponsorluğunda, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu’nun organize ettiği Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu, İzmir’de başladı. Atatürk Stadı’na gelen minik sporcular, ’puta’ adı verilen hedeflere deneme atışları yaptı. Kızlar ve erkekler kategorilerinde yarışan okçular organizasyona büyük ilgi gösterdi. Saat 19.00’da ise Gündoğdu Meydanı’nda başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz de sporcular ve antrenörlerle birlikte korteje katıldı. Mehter Takımı eşliğinde yapılan yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.



Açıklamalarda bulunan Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz, çok güzel bir organizasyona imza atıldığını söyledi. Geleneksel Türk Okçuluğu’nun yoğun ilgiyle karşılandığını ifade eden Toksöz, "Çocuklarımız Geleneksel Türk Okçuluğunu çok sevdi. Çakabey, İzmir’in fatihidir. Bu nedenle koşumuza Çakabey ismini verdik. İzmir’de ilk kez böyle bir organizasyon düzenliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Cumhuriyet’in kuruluşuna liderlik eden bir kentte bulunuyoruz. Koşu, büyük bir heyecana sahne olacak. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Selim Erdoğan ise "Bizde böyle kıran kırana rekabet olmaz. İnşallah yarışlar çok tatlı, çok keyifli geçecek. Aslında bu bir spor değil bir kültürün devamıdır. Geleneksel Türk okçularına ’kemankeş’ denir. Bu yaşam biçimidir" diye konuştu.

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’DİZİDEN ETKİLENDİM’



Okçuluk sporunu zevkli ve eğlenceli bulduğunu söyleyen 10 yaşındaki sporcu Yavuz Selim Karakuzu, "Bir diziden etkilendim ve okulumuzda düzenlenen idmanlara katıldım. Şimdi de gördüğünüz gibi İzmir’de kupa kaldırmaya geldim" dedi.



Bursa’dan koşuya katılan 10 yaşındaki minik okçu Ali Eymen Aydın ise "Okçuluğu çok seviyorum, İzmir’e geldiğimiz için çok mutluyum. Mete Gazoz’u takip ediyordum ve o yüzden okçuluğa katıldım. İki yıldır bu sporu yapıyorum. Çok eğlenceli buluyorum. Herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu.



Çanakkale’den gelen 11 yaşındaki Mustafa Deniz Topbaş da Geleneksel okçuluğa merakının izlediği filmlerden ortaya çıktığını ifade ederken, Kütahya’dan gelen Yağmur Dönmez ise turnuvayı ilk üçte bitireceğini söyledi.

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’BU KÜLTÜRÜ YAYACAĞIZ’



Saha amiri ve hakem Sadık Pala, ’Geleneksel Türk Okçuluğu’nu kitlelere yayıp geliştirmek istediklerini belirterek, "Günümüze kadar gelen geleneği ve kültürü gelecek kuşaklara yaymak istiyoruz. 46 yaşından sonra Geleneksel Türk Okçuluğu’na başladım. Bu sporun en güzel tarafı yaş sınırının olmaması. Ailecek yapılabilen belki de tek spor budur" ifadelerini kullandı.



Hakem Bahadır Kaan Uslu da "Turnuva 8-9 yaş, 10-11 ve 11-12 yaş arası yapılacak. Turnuvamız İzmir için hem Çakabey’in önemini bildirmek hem de İzmir’de geleneksel Türk okçuluğunu tanıtmak, yaygınlaştırmak amacıyla yapıldı" diye konuştu.



İLK ATIŞLAR SAAT 09.00’DA



Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusu’nda atışlar yarın saat 09.00’da başlayacak. İlk olarak 08-09 Yaş Kızlar Lisansı’nda Malzeme Kontrolü ve Sıralama Atışları yapılacak. Saat 10.30 ve 12.00 arasında bu kez 08-09 Yaş Erkekler Lisansı’ndaki sporcular yarışacak. Saat 12.00-13.30 arasında 10-11 Yaş Kızlar Lisans, 14.45’te ise 10-11 Yaş Erkekler Lisans yarışları gerçekleştirilecek. Pazar günü de devam edecek organizasyonda tüm kategoriler için saat 15.00’te madalya töreni düzenlenecek