İzmir temsilcisine 3 puan silme cezası

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, topladığı 5 puanla ligde 15. basamakta yer alıyor. Düşme hattının bir basamak üstünde yer alan siyah-beyazlılara 3 puan silme cezası geleceği öğrenildi. İzmir ekibinin, geçen sezon 1. Lig'de olduğu gibi yine mali kriterleri yerine getirememesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen Ulusal Kulüp Lisansı'nı almaya hak kazanamayacağı ve 3 puanının silineceği bildirildi. Altay, 2023-2024 sezonunda kulüp lisansı alamaması nedeniyle 3, yabancı futbolcu borçları nedeniyle 6 olmak üzere toplam 9 puan silme cezası almış ve TFF 2. Lig’e düşmüştü.

Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 beraberlik alan siyah-beyazlıların, kötü gidişatı durdurmak için harekete geçtiği ifade edildi. Tecrübeli oyuncularla olan krizin de çözülmesinin ardından İzmir ekibi, bu hafta evinde rakibi Karaköprü Belediyepor'u hatasız geçerek haftalar sonra galibiyet almak istiyor.