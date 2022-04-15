İzmir takımlarında son durum nasıl? Altınordu, Altay, Göztepe...

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İzmir'in Spor Toto 1. Lig ve Spor Toto Süper Lig'deki takımları Altınordu, Altay ve Göztepe'den son gelişmeleri derledik...

ALTINORDU

Spor Toto 1’inci Lig’de art arda aldığı 4 galibiyetin ardından Eyüpspor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönen Altınordu yarın evinde Manisa Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak Ege derbisinde Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Maçın biletleri VIP tribünü 100, numaralı tribün 1 TL’den satışa sunulurken, ev sahibi ekibi maraton tribününde yine futbol okulu öğrencileri destekleyecek.

Ligde son 5 maçta topladığı 13 puanla 35 puana ulaşan ve düşme hattının 2 puan üzerinde 15’inci sırada yer alan Altınordu tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı, 43 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde 7’nci basamakta yer alan Manisa FK ise ilk 6 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

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Altınordu’da tedavisi süren Ahmet Dereli, Manisa ekibinde ise sakat Nizamettin forma giyemeyecek.

İlk yarıda Manisa’da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

ALTAY

Spor Toto Süper Lig’de son 3 maçını kaybederek bitime 6 hafta kala 10 puan geriye düşüp kümede kalma umutlarını iyice azaltan Altay, yarın evinde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Medipol Başakşehir’le karşı karşıya gelecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek.

Kadın ve öğrencilerin ücretsiz izleyebileceği müsabakanın biletleri maraton tribünü 20, numaralı tribün 40 TL’den satışa sunuldu.



Altay’da kadro dışı kalan Paixao ve Murat’ın yanı sıra sakat Deniz ile Özgür forma giyemeyecek. Sarı kart cezası sona eren iki isimden Rayan görev yapabilecek, hafif sakatlığı bulunan Thaciano’nun durumu maç saatinde netleşecek.

Altay’ın başında çıktığı 2 maçta sıfır çeken teknik direktör Sinan Kaloğlu, ilk zaferine imza atmaya çalışacak.

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Ligde 29 puanla 17’nci sırada yer alan siyah-beyazlılar, 53 puanlı 4’üncü basamaktaki rakibiyle ilk yarıda 0-0 berabere kalmıştı.



MUTLU KASAPOĞLU ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ



Altay’da Özgür Ekmekçioğlu’nun başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından 21-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü kongrede aday olması beklenen Mutlu Kasapoğlu kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Daha önce ismi adaylar arasında geçen İbrahim Akman’ın da yüksek borç yükü yüzünden çekimser kaldığı Altay’da Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "21-28 Nisan tarihlerinde yapılacak olan genel kurulumuzda, büyük Altay Kulübü başkan adaylığına ilişkin olarak yapmış olduğum değerlendirmeler neticesinde, gelinen nokta itibariyle ve gördüğüm lüzum üzerine aday olmaktan vazgeçmiş bulunmaktayım. Bu süreçte şahsıma ilgi ve teveccüh gösterip, destek olan herkese sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunarım. Genel kurulumuzun şimdiden tüm camiamıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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GÖZTEPE

Göztepe’den Çin’in Shanghai Port takımına transfer olan Cherif Ndiaye, veda mesajı yayımlayarak, Göztepe taraftarlarına teşekkür etti.

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma şansını oldukça azalan Göztepe’de, takımın Nijeryalı golcüsü Cherif Ndiaye, geçtiğimiz hafta Çin ekibi Shanghai Port ekibine transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılı kulübe yaklaşık 1.5 milyon Euro bonservis bedeli kazandıran Nijeryalı santrfor, sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı.

Ndiaye, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları, yöneticiler ve sevgili Göztepe taraftarları; ayrılırken size teşekkürlerimi ve saygılarımı ifade etmek istiyorum. Göztepe oyuncusu olmak, profesyonel hayatımı sizlerle paylaşmak benim için büyük bir deneyimdi. Yıllar geçiyor ve şimdi yeni bir kapı açılıyor. Yeni fırsatlar, yeni bir yol ve yeni bir hayat. Kariyerimde ve kişisel yaşamında yeni bir sayfa açılıyor. İçtenlikle sizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Şanlı Göztepe taraftarlarına bin kez teşekkür ederim. Sizin için en iyisi olsun. Göz Göz Göztepe!"



24 Ağustos 2020 tarihinde Hırvatistan’ın Gorica takımında kiralanan Ndiaye, 1 Haziran 2021’de Göztepe ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.

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Göztepe’deki kariyeri boyunca 73 resmi maça çıkan 26 yaşındaki golcü, söz konusu maçlarda 24 gol atarken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Ndiaye, bu performansıyla Göztepe tarihinin 45 gollü Adis Jahovic’in ardından en fazla gol atan ikinci yabancı futbolcusu oldu.