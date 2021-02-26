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Futbol
Haber Giriş: 26.02.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

İzmir depreminin simgesi Ayda Gezgin, Göztepe antrenmanında!

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İzmir depreminin simgesi Ayda Gezgin, Göztepe antrenmanında!
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İzmir Depremi'nde yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve depremin simgelerinden olan Ayda Gezgin, Göztepe'nin antrenmanını ziyaret etti.

20 Ekim 2020 günü İzmir'de yaşanan deprem sonrası yıkılan Rıza Bey apartmanının enkazında kalan ve 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin ve ailesi, Süper Lig ekibi Göztepe'nin bugünkü antrenmanını ziyaret etti.


İzmir depreminin simgesi Ayda Gezgin, Göztepe antrenmanında

İzmir depreminin simgesi Ayda Gezgin, Göztepe antrenmanında

İzmir depreminin simgesi Ayda Gezgin, Göztepe antrenmanında

İzmir depreminin simgesi Ayda Gezgin, Göztepe antrenmanında

İzmir depreminin simgesi Ayda Gezgin, Göztepe antrenmanında

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