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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 12:54,Son Güncelleme:

İzmir BŞB’de MVP Ahmet Efetürk yuvada kaldı!

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İzmir BŞB’de MVP Ahmet Efetürk yuvada kaldı!
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İzmir Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nin en değerli oyuncusu seçilen Ahmet Efetürk’ün sözleşmesini yeniledi.

Kulüpte 11 yıldır forma giyen oyuncunun çok sayıda teklifi geri çevirdiğini belirten Genel Sekreter Mustafa Ağme, imza töreninde, "Yeni sezonda tekerlekli sandalye basketbolunda önemli hedeflerimiz var" dedi.

Avrupa’da daha önce Genç ve Ümit Milli Takım ile gittiği turnuvalarda All-Star Karması’na seçilen Ahmet Efetürk ise, "Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden teklifler aldım. Ancak Genel Sekreterimiz Mustafa Ağme ile yaptığımız görüşme sayesinde yeniden kulübümde kalma kararı verdim. Burada olmaktan çok mutluyum. Geçen yıl son saniye basketiyle Fenerbahçe’ye kaptırdığımız şampiyonluk kupasını bu sene İzmir’e getireceğiz" diye konuştu.

 

İzmir BŞB’de MVP Ahmet Efetürk yuvada kaldı

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