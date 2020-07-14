İzmir BŞB Kadın Hentbol Takımı'na altyapıdan 2 takviye

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Begüm Ercan ve 16 yaşındaki Tuğba Nur Baştan ile sözleşme imzalandığı belirtildi.







Bu 2 hentbolcunun dışında geçen sezon A takıma çıkarılan İrem Çelebi, Sude Güngör, Eda Ökten, Pınar Sabah ve Eylül Lara Şenel'in de sözleşmelerinin uzatıldığı kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen hentbol branş sorumlusu Burçin Demirci, 7 genç sporcunun da önümüzdeki dönemde yıldız adayı olduğunu aktardı.



Gençlerin 2012'den bu yana altyapıda oynadığını belirten antrenör Senar Dayat da "Kulüp politikamız gereği, altyapımızdan sürekli yetenekli oyuncular yetiştiriyoruz. Bu gelenek sayesinde her yıl altyapımızdan yetişen yeni isimleri A takıma alıyoruz." ifadelerini kullandı.