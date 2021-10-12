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İzmir Alsancak Stadı’nda geri sayım

#Alsancak Stadı#İzmir#Anadolu Kulüpleri
İzmir Alsancak Stadı’nda geri sayım

İzmirli futbolseverlerin yeniden kapılarını açmasını yıllardır heyecanla beklediği Alsancak Stadı'nın inşaatında geri sayım sürüyor.

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Yenilenen haliyle açılmasına sadece günler kalan statta çim seriminin ardından koltukların montajı ve çevre düzenlemesi devam ediyor. Ay sonunda tamamlanması planlanan stadın açılışını 6 Kasım Cumartesi günü İzmir'e gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Tarihi açılış için sabırsız olan taraftarlar, önümüzdeki haftalarda yıllar sonra ilk kez Alsancak Stadı'nın tribünlerine dönecek. İlk açılışı 1910 yılına uzanan, 1971 yılındaki Akdeniz Oyunlarnı için elden geçirilip son halini alan Alsancak Stadı, 2014 yılında depreme dayanıksız raporu almasının ardından 2015'te yıkılmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aynı yerinde yeniden inşaa edilen UEFA standartlarındaki 14 bin taraftar kapasiteli stadyumda idari binanın yanı sıra ilk kez kale arkasında 700 kapasiteli misafir tribün de yer alacak. Nisan 2017 ve Haziran 2021'de yapılan iki ihale sonrası yaklaşık 130 milyon TL maliyetle yeniden inşaa edilen Alsancak Stadı'nda son olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından elektronik bilet sistemi kurulacak. Stadyumun 10 locası, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salonu ve yeme-içme alanları bulunacak.

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#Alsancak Stadı#İzmir#Anadolu Kulüpleri