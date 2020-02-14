MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriİZLE | Eljif Elmas'ın Sampdoria'ya attığı gol
GeriFutbol İZLE | Eljif Elmas'ın Sampdoria'ya attığı gol
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.02.2020 - 12:28,Son Güncelleme:/

İZLE | Eljif Elmas'ın Sampdoria'ya attığı gol

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Napoli forması giyen Eljif Elmas, Sampdoria maçında attığı golle bir ilki yaşamıştı.

İtalyan Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, takımının Sampdoria karşısında 4-2 galip geldiği maçta Napoli formasıyla ilk golünü atmıştı.

Eljif Elmas'ın 3 Şubat'ta attığı golü izliyoruz...

İZLE | Eljif Elmasın Sampdoriaya attığı gol

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle