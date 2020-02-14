Haber Giriş: 14.02.2020 - 12:28,
İZLE | Eljif Elmas'ın Sampdoria'ya attığı gol
Napoli forması giyen Eljif Elmas, Sampdoria maçında attığı golle bir ilki yaşamıştı.
İtalyan Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, takımının Sampdoria karşısında 4-2 galip geldiği maçta Napoli formasıyla ilk golünü atmıştı.
Eljif Elmas'ın 3 Şubat'ta attığı golü izliyoruz...
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