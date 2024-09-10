İzlandalılar, Türkiye maçında büyülendi: Vay canına Kerem Aktürkoğlu | Avrupa'nın en iyisi

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda’yı Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna yükseldi.

Mücadele boyunca etkili bir performans gösteren Ay-Yıldızlılar, yakaladığı fırsatları gole çevirmeyi başararak taraftarlardan alkış topladı.

Gruptaki 3.maçta ekim ayında Karadağ’ı ağırlayacak olan milliler, UEFA Uluslar Ligi’ndeki rakiplerine şimdiden gözdağı verdi. İzlandalı gazeteciler, ay-yıldızlıların zaferi getiren performansıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

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İZLANDALI GAZETECİLERİN MAÇ SONRASI AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Hördur Snaevar Jonsson (433 is):

“İZLANDA, YEDİĞİ GOLLERDE BAZI SAÇMA HATALAR YAPTI”

Skor benim için hiçbir şekilde sürpriz olmadı. İzlanda için zorlu bir maç oldu. İzlanda ekibi Age Hareide yönetiminde ilk iki maçta iyi bir oyun sergilemek için çok çabaladı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki iyi performansının ardından zaten zorlu bir maç olması bekleniyordu. Türkiye, iyi bir oyun oynadı ancak olağanüstü bir şey yapmadı. Bu maçı kazanmak için ne yapmaları gerekiyorsa onu yaptılar. İzlanda'nın performansı iyiydi. Türkiye'nin attığı gollerde bazı saçma hatalar vardı. İzlanda’nın bu hatalarını düzeltilmesi gerekiyor. Teknik direktör Hareide, takımda üç değişiklik yaptı ve hiçbiri gerçekten işe yaramadı. Ancak Hareide, bu konuda bir denge oluşturmaya çalışıyor çünkü onun yönetiminde ikinci maçta çok mücadele ettik.

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“TÜRKİYE, BU GRUBU KOLAYLIKLA KAZANACAKTIR”

Kerem Aktürkoğlu, kaliteli bir futbolcu. Bir futbolcu olarak çok iyi özellikleri bulunuyor. Ayrıca ikinci golü muhteşemdi. Taraftarlar harikaydı. Adil olmak gerekirse Türkiye'deki atmosferin Avrupa'nın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Türkiye, bu grubu kolaylıkla kazanacaktır. İzlanda ve Galler'in ikincilik için mücadele edeceğini tahmin ediyorum.

Valur Pall Eiriksson (Stöd 2):

“MİLLİ MARŞ TÜRK FUTBOLCULARA EKSTRA BİR ŞEYLER KATIYOR”

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Türk tarafı çok sağlam görünüyordu. Türkiye, bugün daha iyi oynayan İzlanda karşısında fazla zorlanmadı. Türk futbolcuların kalitesi herkes tarafından açıkça görülebiliyordu. Zaman zaman onları izlemek büyük bir keyifti. Kerem Aktürkoğlu, kesinlikle her zaman izlenmesi gereken bir futbolcu. Kerem, bu gece harika bir performans gösterdi ve ikinci golünde herkese 'Vay canına!' dedirtti. Ayrıca stadyumda her zamanki gibi harika bir atmosfer vardı. Maçtan önce milli marşın bu şekilde okunduğunu duymak Türk oyunculara ekstra bir şeyler katmış olmalı.

“VINCENZO MONTELLA, NE YAPTIĞINI BİLİYOR GİBİ GÖRÜNÜYORDU”

İzlanda takımının son dönemdeki gidişatı bu şekilde. Maçlar arasında bu kadar az zaman olması nedeniyle İzlanda’da yorgunluk belirtileri görülüyordu. Aynı şeyi bu yaz İzlanda'nın İngiltere'yi 1-0 yendiği, birkaç gün sonra da Hollanda'ya 4-0 yenildiği ve oldukça kötü oynadığı maçta da gördük. Türkiye'nin gruptaki şansı kesinlikle çok yüksek. Teknik direktör Montella, ne yaptığını biliyor gibi görünüyordu ve takımı bugün çok sağlam bir futbol oynadı. Son maçta Galler karşısında bir kişi eksik kalmalarına rağmen sahadan beraberlikle ayrılarak zor durumdan güçlü bir şekilde çıkmayı başardılar. Şu anda göründüğü kadarıyla grubu kazanmanın favorisi onlar. İzlanda'nın şansı ekim ayındaki 2 iç saha maçına bağlı. Galler ve Türkiye'ye karşı oynayacağımız maçlardan 4-6 puan almak ilerisi için kilit önem taşıyor.